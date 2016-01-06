朝鲜上月可能试射了潜射弹道导弹--韩国媒体

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔1月6日 - 韩国媒体报导，朝鲜上月似乎试射了潜射弹道导弹，但韩国军方对路透表示，不能确认朝鲜是否试射导弹。
韩国联合通讯社援引未具名韩国政府官员的消息称，平壤似乎在12月试射了潜射弹道导弹。
韩国军方官员对路透表示，朝鲜继续开发潜射导弹能力，但预计要花很长时间才能成功部署这种武器。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。