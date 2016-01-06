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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 09:31 BJT

朝鲜上月可能试射了潜射弹道导弹--韩国媒体

路透首尔1月6日 - 韩国媒体报导，朝鲜上月似乎试射了潜射弹道导弹，但韩国军方对路透表示，不能确认朝鲜是否试射导弹。

韩国联合通讯社援引未具名韩国政府官员的消息称，平壤似乎在12月试射了潜射弹道导弹。

韩国军方官员对路透表示，朝鲜继续开发潜射导弹能力，但预计要花很长时间才能成功部署这种武器。(完)

(编译 王颖；审校 张荻)

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