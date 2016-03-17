朝鲜在东海岸附近向海上发射一枚弹道导弹--韩联社

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透首尔3月18日 - 韩国联合通讯社报导称，朝鲜(北韩)周五在东海岸附近发射一枚弹道导弹。导弹飞行约800公里(500英里)后落入大海。
此次发射正值朝鲜半岛紧张局势升级之际，朝鲜面对联合国安理会本月针对该国核试验的最新决议仍态度强硬。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。