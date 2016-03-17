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时事要闻 | 2016年 3月 18日 星期五 07:21 BJT

朝鲜在东海岸附近向海上发射一枚弹道导弹--韩联社

路透首尔3月18日 - 韩国联合通讯社报导称，朝鲜(北韩)周五在东海岸附近发射一枚弹道导弹。导弹飞行约800公里(500英里)后落入大海。

此次发射正值朝鲜半岛紧张局势升级之际，朝鲜面对联合国安理会本月针对该国核试验的最新决议仍态度强硬。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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