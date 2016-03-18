韩国军方称朝鲜疑似发射第二枚导弹

路透首尔3月18日 - 韩国军方表示，怀疑朝鲜在周五早上发射了第二枚导弹。朝鲜稍早向其东部海域发射了一枚弹道导弹，导弹飞行距离约800公里(500英里)。

韩国联合参谋本部在一则声明中说，第二枚弹道导弹是在第一枚导弹发射后不久发射的，而且发射地点也在朝鲜西部海岸附近的同一区域。这枚导弹在约17千米的高度从雷达消失。