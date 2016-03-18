韩国军方称朝鲜疑似发射第二枚导弹

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔3月18日 - 韩国军方表示，怀疑朝鲜在周五早上发射了第二枚导弹。朝鲜稍早向其东部海域发射了一枚弹道导弹，导弹飞行距离约800公里(500英里)。
韩国联合参谋本部在一则声明中说，第二枚弹道导弹是在第一枚导弹发射后不久发射的，而且发射地点也在朝鲜西部海岸附近的同一区域。这枚导弹在约17千米的高度从雷达消失。
声明还称，需要进行进一步的分析才能确定第二枚导弹的性质。韩国联合通讯社称，这枚导弹或许已在空中解体。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。