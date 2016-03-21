朝鲜向东海岸海域发射五枚短程飞行物（更新版）

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路透首尔3月21日 - 韩国军方周一称，朝鲜向其东海岸海域发射五枚短程飞行物。此时该国的核武器及火箭项目已经使该地区局势紧张。

韩国联合参谋本部发布声明称，该飞行物飞行大约200公里(120英里)，落入朝鲜东部海域。

上周五，朝鲜向该海域发射了两枚中程弹道导弹，藐视联合国和美国对该国年初实施核武器和火箭试验而进行的新制裁。

近几周来，朝鲜好战言论升级，威胁称要对华盛顿和首尔使用核武，并向海域发射短程导弹和火炮。

朝鲜对美韩年度联合军事演习表示抗议。