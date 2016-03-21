朝鲜向东海岸海域发射五枚短程飞行物（更新版）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
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路透首尔3月21日 - 韩国军方周一称，朝鲜向其东海岸海域发射五枚短程飞行物。此时该国的核武器及火箭项目已经使该地区局势紧张。
韩国联合参谋本部发布声明称，该飞行物飞行大约200公里(120英里)，落入朝鲜东部海域。
上周五，朝鲜向该海域发射了两枚中程弹道导弹，藐视联合国和美国对该国年初实施核武器和火箭试验而进行的新制裁。
近几周来，朝鲜好战言论升级，威胁称要对华盛顿和首尔使用核武，并向海域发射短程导弹和火炮。
朝鲜对美韩年度联合军事演习表示抗议。
朝鲜领导人金正恩上周称，该国很快将进行核弹头试爆，并将测试能够运载核弹头的弹道导弹。这将直接违反联合国的相关决议。(完)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。