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时事要闻 | 2016年 4月 1日 星期五 12:42 BJT

朝鲜似在东海岸附近向海中发射一枚导弹--韩国军方

路透首尔4月1日 - 韩国军方称，朝鲜似已在东海岸附近地区向海中发射一枚导弹。在几小时之前，韩国、日本和美国领导人刚刚警告朝鲜政府停止挑衅。

一名韩国军队官员在电话中表示，导弹是在朝鲜东海岸附近地区发射的。他还补充称，韩国军方正试图确定具体的导弹类型。

韩国联合通讯社称，这似乎是一枚弹道导弹。(完)

(编译 徐文焰；审校 高琦)

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