朝鲜部署中程导弹 可能准备4月15日左右发射--韩联社

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透首尔4月14日 - 韩国联合通讯社周四报导称，朝鲜在东海岸部署了一或两枚舞水端(Musudan)中程弹道导弹，可能准备在该国建国领导人生日4月15日左右发射。
韩联社援引多名韩国政府消息人士称，发现了一个移动发射架，可以最多携带两枚舞水端导弹。
据韩国国防部与专家，舞水端导弹设计射程超过3,000公里(1,800英里)。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。