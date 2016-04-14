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时事要闻 | 2016年 4月 14日 星期四 10:04 BJT

朝鲜部署中程导弹 可能准备4月15日左右发射--韩联社

路透首尔4月14日 - 韩国联合通讯社周四报导称，朝鲜在东海岸部署了一或两枚舞水端(Musudan)中程弹道导弹，可能准备在该国建国领导人生日4月15日左右发射。

韩联社援引多名韩国政府消息人士称，发现了一个移动发射架，可以最多携带两枚舞水端导弹。

据韩国国防部与专家，舞水端导弹设计射程超过3,000公里(1,800英里)。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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