中国敦促朝鲜信守无核化承诺

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京1月6日 - 中国外交部周三发表声明称，朝鲜不顾国际社会普遍反对，再次进行核试验，中国政府对此表示坚决反对。
声明称，实现半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚和平稳定，是中方的坚定立场。
外交部网站上的声明称，“我们强烈敦促朝方信守无核化承诺，停止采取任何恶化局势的行动。”
朝鲜宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，该国的攻击能力得到了明显提升，此举引发邻国不安。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。