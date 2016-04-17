朝鲜近期可能进行第五次核试验 现场活动频繁--韩联社

韩国接受中方邀请 将参加“一带一路”峰会
路透首尔5月12日 - 韩国已接受中国在最后一刻发出的邀请，将参加“一带一路”国际合作高峰论坛。韩国新任总统文在寅承诺将与中国展开讨论，以缓和因部署萨德反导系统导致的紧张关系。
路透首尔4月17日 - 媒体周日引述韩国政府消息人士报导指出，根据试验场址附近活动研判，朝鲜(北韩)可能在不久的将来进行第五次核试验，时间可能在5月初朝鲜劳动党代表大会前。
这项消息传出之际，平壤正全力为5月初劳动党代表大会做准备，朝鲜领导人金正恩可能夸示其发展武器项目的成就。
韩国官员及国际专家表示，朝鲜周五导弹发射失败对金正恩来说是一项相当尴尬的挫折，因此朝鲜在几周内进行第五次核试验的可能性增加。
“相比上个月，进出车辆、人员和设备移动频率近来增加一至两倍。”韩国联合通讯社引述多个政府消息来源称。
朝鲜1月才进行了第四次核试验，2月则发射了远程火箭，联合国对朝鲜采取新的制裁行动，但并未能制止平壤的武器计划。
韩国军方曾表示，朝鲜在技术上已做好进一步核试验的准备，但端视领导层的政治决定而定。
韩国国防部表示无法确认该报导，但重申朝鲜任何时间都可能进行新的核试验。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
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路透北京5月11日 - 中国央视新闻微博周四报道，河北省张家口中院今日一审公开开庭审理国家统计局原党组书记、局长王保安受贿一案，检察院指控其受贿逾1.5亿元人民币。
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。