朝鲜近期可能进行第五次核试验 现场活动频繁--韩联社

路透首尔4月17日 - 媒体周日引述韩国政府消息人士报导指出，根据试验场址附近活动研判，朝鲜(北韩)可能在不久的将来进行第五次核试验，时间可能在5月初朝鲜劳动党代表大会前。

这项消息传出之际，平壤正全力为5月初劳动党代表大会做准备，朝鲜领导人金正恩可能夸示其发展武器项目的成就。

韩国官员及国际专家表示，朝鲜周五导弹发射失败对金正恩来说是一项相当尴尬的挫折，因此朝鲜在几周内进行第五次核试验的可能性增加。

“相比上个月，进出车辆、人员和设备移动频率近来增加一至两倍。”韩国联合通讯社引述多个政府消息来源称。

朝鲜1月才进行了第四次核试验，2月则发射了远程火箭，联合国对朝鲜采取新的制裁行动，但并未能制止平壤的武器计划。

韩国军方曾表示，朝鲜在技术上已做好进一步核试验的准备，但端视领导层的政治决定而定。

韩国国防部表示无法确认该报导，但重申朝鲜任何时间都可能进行新的核试验。(完)