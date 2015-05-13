朝鲜以叛国罪名处决国防部长--韩国媒体

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月13日 - 韩国媒体周三援引韩国国家情报院对国会议员的简报报导，朝鲜(北韩)国防首长在领导人金正恩出席的一场活动中打瞌睡之后，已被以叛国罪名处决。
媒体报导称，朝鲜国防部长玄永哲遭到整肃，然后遭到执行枪决。
媒体称，据说玄永哲在一场军事活动中打瞌睡，显示对金正恩不敬。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。