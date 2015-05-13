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时事要闻 | 2015年 5月 13日 星期三 09:11 BJT

朝鲜以叛国罪名处决国防部长--韩国媒体

路透首尔5月13日 - 韩国媒体周三援引韩国国家情报院对国会议员的简报报导，朝鲜(北韩)国防首长在领导人金正恩出席的一场活动中打瞌睡之后，已被以叛国罪名处决。

媒体报导称，朝鲜国防部长玄永哲遭到整肃，然后遭到执行枪决。

媒体称，据说玄永哲在一场军事活动中打瞌睡，显示对金正恩不敬。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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