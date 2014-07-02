朝鲜发射更多短程火箭

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月2日 - 韩联社称，朝鲜于周三上午向东海岸附近海域发射了短程火箭。
朝鲜周日曾试射两枚短程导弹，这违反联合国禁令。
中国国家主席习近平周四将出访首尔，这是他上任以来首次出访韩国，是对一年前韩国总统朴槿惠访华的回访。朝鲜问题料是习近平与朴槿惠会谈时的重要议题。
韩国官员曾表示，朝鲜核项目及其准备进行第四次核试验的计划将是主要议题。
韩国国防部一官员无法确认朝鲜发射的是何种武器，但表示预计是从朝鲜多管火箭发射装置发射的300毫米口径的火箭。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26