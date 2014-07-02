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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 13:01 BJT

朝鲜发射更多短程火箭

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月2日 - 韩联社称，朝鲜于周三上午向东海岸附近海域发射了短程火箭。

朝鲜周日曾试射两枚短程导弹，这违反联合国禁令。

中国国家主席习近平周四将出访首尔，这是他上任以来首次出访韩国，是对一年前韩国总统朴槿惠访华的回访。朝鲜问题料是习近平与朴槿惠会谈时的重要议题。

韩国官员曾表示，朝鲜核项目及其准备进行第四次核试验的计划将是主要议题。

韩国国防部一官员无法确认朝鲜发射的是何种武器，但表示预计是从朝鲜多管火箭发射装置发射的300毫米口径的火箭。(完)

编译：李富强 发稿：程芳
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