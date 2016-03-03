（修正）联合国安理会通过严厉制裁朝鲜的新决议

（修正：删除文中第二段内的赘字）

路透联合国3月2日 - 联合国安理会周三投票一致通过由美国和中国拟定的一项决议草案，将对朝鲜实施新的严厉制裁，切断其用于发展核武计划的资金。

此项决议大幅扩大了现有的制裁措施。朝鲜在1月6日进行了最新的核试验，2月7日还进行了火箭发射活动。美国政府及其盟友均认为朝鲜在发射中使用了被禁止的弹道导弹技术。平壤方面则表示此次发射是用于和平目的的卫星发射。

美国常驻联合国代表鲍尔(Samantha Power)表示，制裁措施比20年来联合国任何制裁机制都更为严厉，目的在于切断朝鲜核武器以及其它被禁止武器发展计划的资金。

决议规定联合国成员国必须对进出朝鲜的所有货物进行检查，并将朝鲜驻叙利亚、伊朗和越南的贸易代表等16名个人以及12个实体列入联合国的一份黑名单。

在此之前，各国只是在有适当理由相信运输货物中包含非法物品时，才需要进行检查。

朝鲜驻联合国代表未对此事立即做出反应。朝鲜官方通讯社--朝鲜中央通讯社周一表示，拟议中的制裁是“对(朝鲜)主权的肆意侵犯和严重挑战。”(完)