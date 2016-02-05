美国部署导弹防御系统 将携手日韩追踪朝鲜火箭发射

路透首尔/东京2月5日 （记者 Jack Kim/Tim Kelly） - 美国已部署导弹防御系统，将携手日本和韩国军方对朝鲜声称将在未来18日内进行的火箭发射进行追踪。

朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射一颗地球观测卫星。这在国际上引发一些政府的反对，因他们认为朝鲜是要进行远程导弹测试。

日本《朝日新闻》援引五角大楼官员称，朝鲜似乎已开始为火箭加注燃料，称卫星图片显示围绕朝鲜导弹发射与燃料储存区域的活动增多，这表明发射准备工作可能最早在“数日”内完成。

韩国与日本已下令军队待命，若朝鲜火箭或部件偏离轨道，可能落入其国土，将对其进行击落。

“我们将一如既往地密切关注是否有发射，对发射进行追踪，并让我们的导弹防御部门准备就绪，”美国国防部长卡特周四称。

“我们对此进行了诸多计划。我们和我们的亲密盟友--日本和韩国--已准备就绪。”

韩国称，其宙斯盾驱逐舰、“绿松树”（Green Pine）反弹道导弹雷达以及“和平之眼”（Peace Eye）早期预警和控制飞机已准备就绪。

一位美国海军发言人证实导弹追踪舰USNS Howard O. Lorenzen本周已抵达日本，但拒绝说明此举是否针对朝鲜计划进行的发射。（完）