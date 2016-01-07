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时事要闻 | 2016年 1月 7日 星期四 10:10 BJT

韩国不相信朝鲜试验加强型核裂变装置取得成功--韩联社

路透首尔1月7日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国国防部称不相信朝鲜试验加强型核裂变装置取得了成功。

韩国统一部的官员表示，为抗议朝鲜核试验，韩国将把进入开城工业园的人员数量限制到最低水平。

韩联社还称，韩国将推迟与朝鲜新的合作项目。(完)

(翻译 张荻； 审校 王丽鑫)

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