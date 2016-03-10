朝鲜称取消与韩国合作协议 将清算开城工业区资产

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透首尔3月10日 - 朝鲜周四表示，已取消与韩国之间一切交流及经济合作项目协议，并称将“清算”留在朝鲜领土的韩国企业及政府资产。
这些资产主要位于开城工业区及金刚山观光区；上个月韩国暂停在开城的营运，作为对朝鲜日前发射火箭及核试验的惩治。
负责朝韩事务的朝鲜祖国和平统一委员会，亦扬言对韩国总统朴槿惠及其政党采取打击行动。(完)
(编译 蔡美珍；审校 龚芳/王丽鑫)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。