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时事要闻 | 2016年 3月 10日 星期四 11:05 BJT

朝鲜称取消与韩国合作协议 将清算开城工业区资产

路透首尔3月10日 - 朝鲜周四表示，已取消与韩国之间一切交流及经济合作项目协议，并称将“清算”留在朝鲜领土的韩国企业及政府资产。

这些资产主要位于开城工业区及金刚山观光区；上个月韩国暂停在开城的营运，作为对朝鲜日前发射火箭及核试验的惩治。

负责朝韩事务的朝鲜祖国和平统一委员会，亦扬言对韩国总统朴槿惠及其政党采取打击行动。(完)

(编译 蔡美珍；审校 龚芳/王丽鑫)

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