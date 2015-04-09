（更正）韩国称朝鲜周二发射两枚短程地对空导弹

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
（更正：因英文原文有误，更正第一段和第四段中的“周三”为“周二”）
路透首尔4月9日 - 韩国周四称，朝鲜周二向其西海岸海域发射两枚地对空导弹。这是朝鲜进行的最新发射短程导弹的活动。美国国防部长卡特目前正在亚洲访问。
“这些导弹的射程并不很远，”韩国国防部发言人Kim Min-seok在简布会上称。
“朝鲜有时会发射此类导弹，”该发言人称。
美国国防部长卡特周二下午抵达日本。他周四前往韩国，预计届时会商讨应对朝鲜日益增长的导弹和核威胁事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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