朝鲜氢弹试验与实现半岛无核化目标背道而驰--新华时评

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京1月6日 - 新华社周三发布国际时评文章称，朝鲜实施氢弹试验，与国际社会实现朝鲜半岛无核化的目标背道而驰。
“半岛生乱，对谁都没有好处。任何扰乱东北亚和平稳定大局的想法和做法都是不可取的，也是不明智的。”文章称。
文章指出，对于朝鲜氢弹试验，各方应保持克制，避免矛盾激化；朝鲜半岛无核化符合有关各方根本利益，有利于维护本地区乃至世界和平稳定，有关各方应摒弃对抗思维，尽早回到对话解决争端的轨道上来。
2005年9月19日六方会谈发表的共同声明，为一揽子解决朝核问题、实现朝鲜半岛无核化指明了方向。文章指出，十年后的今天，共同声明依然是朝鲜半岛核问题的最佳解决方案。
朝鲜(北韩)稍早宣布，在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验。这是朝鲜进行的第四次核试验。对此，韩国表示，将采取一切可能措施以确保朝鲜为第四次核试验付出代价，包括可能的联合国制裁。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。