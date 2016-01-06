朝鲜氢弹试验与实现半岛无核化目标背道而驰--新华时评

路透北京1月6日 - 新华社周三发布国际时评文章称，朝鲜实施氢弹试验，与国际社会实现朝鲜半岛无核化的目标背道而驰。

“半岛生乱，对谁都没有好处。任何扰乱东北亚和平稳定大局的想法和做法都是不可取的，也是不明智的。”文章称。

文章指出，对于朝鲜氢弹试验，各方应保持克制，避免矛盾激化；朝鲜半岛无核化符合有关各方根本利益，有利于维护本地区乃至世界和平稳定，有关各方应摒弃对抗思维，尽早回到对话解决争端的轨道上来。

2005年9月19日六方会谈发表的共同声明，为一揽子解决朝核问题、实现朝鲜半岛无核化指明了方向。文章指出，十年后的今天，共同声明依然是朝鲜半岛核问题的最佳解决方案。

朝鲜(北韩)稍早宣布，在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验。这是朝鲜进行的第四次核试验。对此，韩国表示，将采取一切可能措施以确保朝鲜为第四次核试验付出代价，包括可能的联合国制裁。（完）