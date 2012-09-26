朝鲜召开年内第二次最高人民会议

朝鲜周二召开罕见的年内第二次最高人民会议，但没有提及经济改革事宜。据朝中社报道，最高人民会议同意将义务教育延长一年，以更好地“培养出色的革命者”。朝鲜今年4月曾召开最高人民会议，正式提名金正恩为朝鲜领导人。图为资料图片。