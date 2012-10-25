版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 25日 星期四 10:24 BJT

朝鲜高丽航空开通网上订票服务

全球唯一的一星级航空公司--朝鲜高丽航空，终於进入互联网时代，开通了网上订票服务，销售平壤往返北京、沈阳和符拉迪沃斯托克的机票。高丽航空国际航线使用的飞机主要是俄罗斯制造的Tupolev飞机。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐