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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 21日 星期四 14:07 BJT

朝鲜军方威胁称已瞄准美国驻关岛和冲绳海军基地

朝鲜军方最高司令部周四称，已将“精确攻击”武器瞄准驻关岛和日本冲绳的美国海军基地，若对方有挑衅行为，将发起攻击。朝鲜稍早威胁称会对美国发起核攻击，这可能超乎其目前军事能力，不过美国太平洋基地确实处于朝鲜中程导弹射程范围内。路透
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