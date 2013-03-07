澳大利亚拒绝朝鲜重开驻堪培拉使馆

澳大利亚政府周四称，因朝鲜近期进行核试验，澳大利亚不准许朝鲜重开驻堪培拉的大使馆。澳大利亚是为数不多的与朝鲜建立外交关系的西方国家之一。朝鲜驻澳大利亚大使馆2002年5月开放，六年后关闭，今年朝鲜寻求重开该使馆。图为资料图片。路透