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时事要闻 | 2013年 3月 7日 星期四 07:15 BJT

朝鲜设置禁飞禁航区 或将进行军演

路透首尔3月6日 - 韩国联合通讯社周三称，朝鲜在其东部和西部海岸设置禁飞禁航区，显示其可能进行大型军演，不排除试射短程至中程导弹。

“朝鲜军队……在准备大型联合军演，所以可能封锁这些地区以进行海上发射或战斗机发射演习，”联合通讯社援引一韩国政府官员称。

“不排除发射导弹。”(完)

(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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