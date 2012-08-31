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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 31日 星期五 12:00 BJT

朝鲜需改革以赢得中国投资--韩央行

韩国央行周四公布一份研究报告称，如果朝鲜渴望获得中国的资金，就需要降低投资该国经济的难度。报告称：“中国暗示，为活跃经济特区，需要制定更有利於市场的监管制度。”该报告并称，如果改革成功，来自中国的制造业投资或帮助朝鲜改头换面。

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