朝鲜向中国表示已准备好进行新的核试验

一名知情消息人士称，朝鲜向中国表示，该国准备好今年要再进行一次甚至两次核试验，以迫使美国与朝鲜进行外交谈判。该名与北京和平壤当局高层有直接联系的消息人士称，今年进一步的核试验也可能伴随火箭试射。朝鲜周二进行了第三次核试验，招致国际社会的谴责。路透