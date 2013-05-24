朝鲜称愿接受中方建议同各方对话

中国中央电视台报道称，朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海表示，朝鲜愿接受中方建议，同各方开展对话。不过，启动对话似乎不太可能，因朝鲜一再表示不会放弃核武器，而美国又以朝鲜采取去核化重大举措为对话的先决条件。路透