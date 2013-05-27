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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 27日 星期一 11:24 BJT

朝鲜称愿采取积极行动确保朝鲜半岛和平稳定

朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海(图中)与中国国家主席习近平会面时表示，朝鲜愿意采取积极行动确保朝鲜半岛的和平稳定。中国官媒报道称，崔龙海转交了金正恩给习近平的一封亲笔信。崔龙海是约六个月以来访问中国的最高级别朝鲜官员。路透

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