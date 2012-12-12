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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 16:33 BJT

标题新闻: 欧盟考虑对朝鲜施加额外限制措施--EU外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿

注:EU为欧盟缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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