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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 11:44 BJT

朝鲜洪水致88人丧生

朝中社周六报导称，本月暴雨和台风导致该国洪水爆发，致88人死亡，数万人无家可归，约6.3万人陷入困境。这可能令朝鲜粮食短缺问题加剧。图为资料图片。

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