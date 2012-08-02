朝鲜恶劣天气造成119人丧生

朝中社周三称，朝鲜近期暴雨和台风造成119人丧生，逾8.4万人无家可归，4.6万公顷作物被毁。人们担心灾害将对朝鲜经济造成严重打击，粮食短缺局面可能加剧。联合国官员称，联合国已派工作组前往灾情最严重的两个地区评估受灾情况，以制定援助计划。图为朝鲜被洪水淹没的农田。