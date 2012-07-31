联合国将派工作组赴朝鲜评估灾情

联合国表示周二将向朝鲜派出一个工作小组，评估近期洪水给该国造成的影响，并据此起草一份援助计划。该工作组将是金正恩掌权数月来进入朝鲜的最高级别代表团。据朝鲜官方媒体报导，7月18-25日的暴雨导致该国88人死亡，数万人无家可归，大量农田被毁。