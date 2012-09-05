韩官员称朝鲜今年粮食产量或下降

韩国一名官员周二称，受旱涝灾害影响，朝鲜今年粮食产量可能减少13%。这对於长期粮食短缺的朝鲜无异於雪上加霜。一周前，一名刚从朝鲜返回的援助人员亦表示，朝鲜可能重演类似1990年代的饥荒。当时的大饥荒夺走了百万朝鲜人的生命。