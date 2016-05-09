IAEA总干事称对朝鲜持续核活动感到担忧

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透开普敦5月9日 - 国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）周一对记者们表示，朝鲜持续核活动令该地区以及该地区以外地区“深感担忧”。
天野之弥称，IAEA在朝鲜境内没有观察员，在使用卫星图像来对其进行监测。
在平壤召开的劳动党全国代表大会上，朝鲜称将从“质量和数量上”进一步加强自卫核武能力，完全无视联合国决议。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。