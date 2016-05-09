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时事要闻 | 2016年 5月 9日 星期一 18:25 BJT

IAEA总干事称对朝鲜持续核活动感到担忧

路透开普敦5月9日 - 国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）周一对记者们表示，朝鲜持续核活动令该地区以及该地区以外地区“深感担忧”。

天野之弥称，IAEA在朝鲜境内没有观察员，在使用卫星图像来对其进行监测。

在平壤召开的劳动党全国代表大会上，朝鲜称将从“质量和数量上”进一步加强自卫核武能力，完全无视联合国决议。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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