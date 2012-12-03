共同社称伊朗在朝鲜派驻了防务专家

日本共同社周日引述西方外交人士的话称，10月底以来伊朗在朝鲜派驻了防务人员，或为加强两国在导弹和核发展领域的合作。共同社称，伊朗代表团的四名专家来自伊朗国防部以及与国防部关系密切的企业。朝鲜周六宣称将在12月10-22日期间进行年内第二次火箭发射。图为资料图片。路透