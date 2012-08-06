金正日日本私厨重访朝鲜 赞金正恩夫人有魅力

日本媒体周六报导称，曾服务于朝鲜前领导人金正日的日本厨师藤本健二（化名）11年後再次访问平壤，并与新任领导人金正恩及其夫人李雪主会面。他称李雪主“漂亮且有魅力”。藤本健二曾在2003年出版过一本回忆录，该书以独特视角讲述了朝鲜第一家庭的幕後生活。