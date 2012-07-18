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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 18日 星期三 14:02 BJT

金正恩被任命为朝鲜人民军元帅

朝鲜媒体周三报导，该国领导人金正恩获任命为朝鲜人民军元帅。金正恩担任朝鲜人民军元帅的决定是在周二作成，周一时朝鲜人民军次帅李英浩遭解除职务。

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