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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 14:48 BJT

朝鲜官媒证实金正恩已结婚

朝鲜国有媒体周三报导称金正恩已经结婚，结束了外界对金正恩与近期陪其出席各场合女子关系的猜测。朝鲜国有电视台称金正恩的妻子名叫李雪主(Ri Sol-ju)，但没有提及两人的结婚时间。

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