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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 5日 星期三 10:58 BJT

朝鲜将召开年内第二次最高人民会议

朝鲜宣布将召开年内第二次最高人民会议，这距该国新领导人金正恩上台後召开的第一次会议仅时隔五个月，较为罕见。朝鲜最高人民会议通常一年召开一次，主要任务为通过国家预算案、重大人事任免以及修订法律等。朝中社称此次会议将於9月25日在平壤召开。图为资料图片。

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