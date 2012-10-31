金正恩夫人李雪主重回公众视野

朝鲜领导人金正恩的夫人李雪主出席公开活动的报导周二出现在朝鲜官方媒体上，这是她两个月来首次公开露面。此前外界盛传她因行为不当遭“封杀”，也有猜测称她可能已怀孕。朝中社周二报道称，金正恩与李雪主周一一同观看了足球比赛和音乐会。图为资料图片。路透