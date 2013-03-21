朝鲜发布空袭警报 似属军演一部分

韩国统一部援引在首尔监听到的电台广播称，朝鲜周四发布了空袭警报。有新闻报道称，朝鲜发布空袭警报似乎属于军演的一部分。美韩两国正在进行年度联合军事演习，军演将持续至四月底，朝鲜也在进行大规模的军事演习。路透