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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 14:12 BJT

金正恩视察前线 观看实弹演习

朝鲜中央通讯社周四报道称，朝鲜领导人金正恩在朝韩海上边界附近观看了火炮实弹演习。朝中社未具体说明演习时间。金正恩观看炮兵击中目标后对演习部队提出表扬，此次视察地点被朝中社称为“西南前线最大热点”。演习目标为两个韩国岛屿。路透
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