朝鲜扬言要采取比核试验更激烈的行动

朝鲜周二威胁称将采取比核试验更激烈的行动，回应去年12月发射火箭后遭到的“敌意”制裁。朝鲜没有指明将采取的具体行动。该国目前尚无能力对美国发动军事打击，但其炮弹和导弹的射程范围可到韩国，其导弹射程亦能覆盖日本。图为资料图片。路透