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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 11:16 BJT

朝鲜设置禁飞禁航区 或将进行军演

韩国联合通讯社周三援引该国一名政府官员称，朝鲜在其东部和西部海岸设置禁飞禁航区，显示其可能进行大型军演，不排除试射短程至中程导弹。朝鲜军方周二宣告，该国不再承认《朝鲜停战协定》，并威胁称，若美韩继续军演，朝鲜将可能采取军事行动。美韩本次联合军演始于3月1日。路透
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