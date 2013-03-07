朝鲜设置禁飞禁航区 或将进行军演

韩国联合通讯社周三援引该国一名政府官员称，朝鲜在其东部和西部海岸设置禁飞禁航区，显示其可能进行大型军演，不排除试射短程至中程导弹。朝鲜军方周二宣告，该国不再承认《朝鲜停战协定》，并威胁称，若美韩继续军演，朝鲜将可能采取军事行动。美韩本次联合军演始于3月1日。路透