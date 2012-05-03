安理会呼吁朝鲜不应进行新的核试验

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透维也纳5月3日电---联合国安理会五大常任理事国周四呼吁，朝鲜不应进行新的核试验。
一名与中朝均关系密切的高层消息人士上月告诉路透，朝鲜几乎已完成第三次核试验的准备工作。朝鲜曾在2006年和2009年进行了采用?原料的核试验。
美国、法国、俄罗斯、中国和英国在维也纳核会议上发表联合声明：“我们……呼吁（朝鲜）不应进行核试验等进一步措施，引发该地区严重的安全担忧。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”