版本:
中国
时事要闻 | 2012年 5月 3日 星期四 18:57 BJT

安理会呼吁朝鲜不应进行新的核试验

路透维也纳5月3日电---联合国安理会五大常任理事国周四呼吁，朝鲜不应进行新的核试验。

一名与中朝均关系密切的高层消息人士上月告诉路透，朝鲜几乎已完成第三次核试验的准备工作。朝鲜曾在2006年和2009年进行了采用?原料的核试验。

美国、法国、俄罗斯、中国和英国在维也纳核会议上发表联合声明：“我们……呼吁（朝鲜）不应进行核试验等进一步措施，引发该地区严重的安全担忧。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐