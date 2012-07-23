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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 15:45 BJT

朝鲜盼在伦敦奥运会上大展拳脚

朝鲜体育代表团51名运动员於上周抵达伦敦，朝鲜中央通讯社称，该国奥运代表团“将主要把希望寄托在举重和摔跤项目上。女足也很有希望。”从1961年首次参加奥运会以来，朝鲜已经夺得41枚奖牌，其中包括10枚金牌。朝鲜在北京奥运会上获得2金1银3铜。图为朝鲜女足代表队在资格赛中。

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