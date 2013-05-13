朝鲜任命新的人民武装力量部部长

据朝中社报道，朝鲜已撤换该国人民武装力量部部长金格植（Kim Kyok-sik），并任命张正男(Jang Jong-nam)为新的“人民武装力量部部长”，他是自金正恩一年前正式掌权以来任命的第三位担任该职务的官员。外界对张正男所知不多，他之前曾任朝鲜人民军第一军团的司令官。路透