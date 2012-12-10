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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 13:59 BJT

朝鲜正更换火箭故障部件 本月仍可能发射--报导

韩国《朝鲜日报》援引政府消息人士的说法称，朝鲜正在将新的火箭零件运往发射场以更换存在故障的部分，意味着该国仍可能在12月发射火箭。朝鲜官方媒体周末报导称，朝鲜可能推迟发射火箭，但没有披露推迟的原因。路透

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