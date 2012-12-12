朝鲜证实卫星成功进入轨道--韩国联合通讯社

朝鲜周三发射远程火箭，并宣称搭载的卫星按计划成功进入了轨道。朝中社称，这枚火箭是从该国西海岸卫星发射基地发射升空的。火箭于0100GMT（北京时间上午9：00）前不久发射，路径飞过日本冲绳岛。朝鲜曾于今年4月发射火箭，但发射后很快解体。路透