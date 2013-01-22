韩国称朝鲜去年所发射火箭关键部件多数为国产

韩国周一称，朝鲜去年12月发射的远程火箭中多数关键部件为国产。这表明在自主研发技术的推动下，朝鲜更接近获得远程导弹系统的能力。按照联合国制裁规定，朝鲜不得进行导弹或核相关的活动。安理会目前正在商讨一项决议草案，以惩罚朝鲜去年12月发射火箭的行为。路透