俄罗斯与中国反对军事干预朝鲜

路透莫斯科2月22日 - 俄罗斯与中国周五表示，将反对任何针对朝鲜近期核试验而进行的外国军事干预。

俄中两国外长对朝鲜上周进行的核试验表示谴责，但也表示，针对朝鲜采取的任何行动都要获得联合国通过。俄中两国作为安理会常任理事国在联合国拥有否决权。

“我们反对朝鲜开展的核试验，”中国外长杨洁篪在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤后在一场联合新闻发布会上称。

“联合国安理会应当作出适当的反应……但行动应以朝鲜半岛的和平为导向，”他说。

拉夫罗夫称，中国与俄罗斯一致认为“不要让局势被当做军事干预的借口至关重要”。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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