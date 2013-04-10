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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 10日 星期三 14:39 BJT

凯宾斯基因半岛局势放弃运营朝鲜柳京酒店

鉴于朝鲜半岛局势紧张，凯宾斯基集团已放弃在朝鲜运营柳京酒店(Ryugyong Hotel)的计划，结束了围绕酒店运营的谈判。凯宾斯基去年11月表示，计划在柳京酒店大楼推出一家拥有约150间豪华客房的酒店。柳京酒店位于平壤市中心，高105层，但数年来一直处于空置状态。路透
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