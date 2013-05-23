援助机构称制裁令朝鲜人道主义援助受到威胁

德国救济世界饥饿组织(Welthungerhilfe)周三称，受中国切断与朝鲜外贸银行联系影响，驻朝鲜的援助机构可能在迫于无奈的情况下从该国撤离。中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，令援助机构无法转账为其在朝鲜的项目提供资金。路透